739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerini sönük geçecek - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan "739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerini öncesi bir çağrıda bulunarak, "Bu yıl Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında şenliğimizi dar çerçevede icra edeceğiz" dedi.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, 738 yıl boyunca anılan ve kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programını bu yıl pandemiyle mücadele nedeniyle, risk oluşturmamak bakımından dar bir çerçevede kutlayacaklarını kaydetti. Geçmiş yıllarda 70-80 bin civarında Türkiye'den ve ortak gönül coğrafyasından insanların Söğüt'e geldiğini anımsatan Vali Şentürk, şunları ifade etti:

"739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine bu yıl vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi davet edemiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıl bu pandemi ile mücadelede belli bir başarıya kavuşturduktan sonra çok daha geniş katılımlı kutlayacağız. Olası riskleri bertaraf etmek adına bu sene bu etkinliğimizi, dar çerçevede il protokolümüzle birlikte icra etmek durumundayız. 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine bu yıl vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi davet edemiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıl bu pandemi ile mücadelede belli bir başarıya kavuşturduktan sonra çok daha geniş katılımlı kutlayacağız. O yönde hazırlık yapıyoruz. Söğüt'ü geleceğe taşımak adına Osmanlı'nın kuruluş yeri olarak tarihi önemine uygun olarak gelecek kuşaklara aktarabilmek için farklı projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şenliklerimizi şenlik maiyetinde değil, bir anma etkinliği şeklinde sadece il protokolümüzle beraber icra edeceğiz. O yönüyle gelemeyen davet edemediğimiz tüm Yörük kardeşlerimize tüm vatandaşlarımıza biraz mahcubuz. Bunun temel sebebi maske, mesafe, temizlik ve pandemi ile mücadele noktasında aldığımız tedbirlerdir. O yönüyle bu hafta Söğüt Şenliklerinde biz misafirlerimizi uzaktan selamlayacağız ama onları buraya davet edemeyeceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah daha büyük coşkuyla hep beraber Ertuğrul Gazi'yi anacağız ve şenliklerimizi yapacağız." - BİLECİK