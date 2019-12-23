74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kütahya'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 74 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Kütahya'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 74 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında 46 ve İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 28 asker, yaklaşık 5 bin kişi için hazırlanan akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Kütahya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Askerlerin hala müşahede altında tutulduğu, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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