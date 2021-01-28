74. Cannes Film Festivali, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
28.01.2021 12:12
74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11-22 Mayıs'ta yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11-22 Mayıs'ta yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.
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