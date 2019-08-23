Son Dakika Haberleri: 74. Cezmi Or Atletizm Yarışmaları yarın yapılacak
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74. Cezmi Or Atletizm Yarışmaları yarın yapılacak

25 dakika önce

74. Cezmi Or Atletizm Yarışmaları, yarın İstanbul'da yapılacak.

74. Cezmi Or Atletizm Yarışmaları yarın yapılacak, System.String[]

74. Cezmi Or Atletizm Yarışmaları, yarın İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, henüz 24 yaşında yaşama veda eden rekortmen atlet Cezmi Or anısına düzenlenen organizasyon İstanbul Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Kadın ve erkeklerde 9'ar branşta yapılacak yarışmalarda yaklaşık 100 atlet mücadele edecek.

İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:54 Kaynak: AA
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