74. Dünya Sağlık Asamblesinde Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi - Son Dakika

74. Dünya Sağlık Asamblesinde Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

26.05.2021 19:55
74. Dünya Sağlık Asamblesinde Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi, System.String[]

74. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA), Türkiye'nin de destek verdiği, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.

74. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA), Türkiye'nin de destek verdiği, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı DSA'da, aralarında Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan, Malezya, Katar, Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ülkelerin sunduğu karar tasarısı müzakere edildi.

"Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri'ndeki sağlık koşulları" başlıklı karar tasarısı hakkında ülkeler söz aldı.

İsrail karar tasarısının reddedilmesini istedi. Aralarında Sudan'ın da bulunduğu pek çok ülke ise İsrail'in geçen haftalarda Gazze'deki sağlık kuruluşlarına ve sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da yaptığı konuşmada, "On yıllardır devam eden İsrail işgali, ablukaları, kısıtlamaları ve askeri operasyonları, Filistin topraklarındaki sağlık kapasitesini ve altyapıyı ciddi şekilde sekteye uğrattı." dedi.

Büyükelçi Arslan, özellikle İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde sağlıkla ilgili durumun ciddi olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in ayrım gözetmeyen son saldırıları bir kez daha hastaneleri, klinikleri, doktorları ve hastaları hedef aldı." diye konuştu.

Oylamada "hayır" oyu veren ülkelere tepki

İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarına 11 günlük saldırılarında 69'u çocuk 250 Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsatan Arslan, 1700'den fazla Filistinlinin de yaralandığına işaret etti.

BM verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 75 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini belirten Arslan, İsrail'in Gazze'ye erişim izni vermesi ve bölgenin yeniden inşası çabalarını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Arslan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında kitlesel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyasının uygulanmasına yardım etmesi gerektiğini kaydederek, "Türkiye, Filistin halkına kalkınma ve insani yardım sağlamaya devam edecek." dedi.

Uluslararası toplumu bu kritik dönemde Filistin devletine yardımlarını artırmaya davet eden Arslan, ülkelere DSA'ya sunulan karar tasarısını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi

Konuşmaların ardından, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.

174 ülkenin oy kullanma hakkı olduğu DSA'da, tasarıya 83 ülke lehte, 14 ülke aleyhte ve 39 ülke çekimser oy verdi. 38 ülke ise oylamaya katılmadı. Böylelikle karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.

Tasarıya, İsrail, ABD, İngiltere, Avusturya, Avustralya, Brezilya, Kamerun, Kanada, Kolombiya, Almanya, Honduras, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda "hayır" oyu verdi.

Kabul edilen tasarıda, Filistin sağlık sisteminin ve temel altyapının desteklenmesi, uluslararası hukuk ve DSÖ norm ve standartlarına uygun yeterliliğe sahip aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin işgal altındaki Filistin topraklarına DSÖ tarafından tedarik edilmesi maddesi yer aldı.

Tasarıda ayrıca İsrail saldırılarında yaralanan Filistinliler başta olmak üzere insani yardım ve sağlık çalışanlarına saygı gösterilmesi ve haklarının korunması istendi.

Filistin, Türkiye, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 74. Dünya Sağlık Asamblesinde Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi - Son Dakika


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