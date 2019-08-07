Son Dakika Haberleri: 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı
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74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı

1 saat önce

Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı.

74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı, System.String[]
Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:34 
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