74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı
1 saat önce
Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı.
Türkiye
'de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100'ü aştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:34
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