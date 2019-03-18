Son Dakika Haberleri: 74 Kez Açılan Ateşle Kör Olan Anne Orangutan Tedaviye Alındı

74 Kez Açılan Ateşle Kör Olan Anne Orangutan Tedaviye Alındı

1 saat önce

Endonezya'nın Sumatra adasında havalı tüfekle 74 kez açılan ateş sonucu kör olan anne orangutan tedaviye alınırken, yavrusunun ise yetersiz beslenmeden öldüğü bildirildi.

74 Kez Açılan Ateşle Kör Olan Anne Orangutan Tedaviye Alındı, System.String[]
Endonezya'nın Sumatra adasında havalı tüfekle 74 kez açılan ateş sonucu kör olan anne orangutan tedaviye alınırken, yavrusunun ise yetersiz beslenmeden öldüğü bildirildi.

Açe eyaleti koruma ajansına başkanlık eden Sapto Aji Prabowo, köylülerin, geçen hafta Subulussalam şehrindeki bir çiftlikte ağır yaralı halde bulunan anne orangutan ve kolu kırılmış birkaç aylık yavrusuyla karşılaştığını belirtti.


Prabowo, kurtarma ekiplerinin anne orangutan ve yavrusunu Kuzey Sumatra bölgesine bağlı Sibolangit ilçesindeki bir orangutan veteriner kliniğine kaldırdığını aktardı. Prabowo, yavru orangutanın beslenme yetersizliğinden öldüğünü bildirdi.

Sumatra Orangutan Koruma Programından veteriner Yenny Saraswati ise röntgen sonuçlarının, orangutanın dördü sol gözüne, ikisi sağ gözüne olmak üzere vücuduna en az 74 saçma isabet ettiğini gösterdiğini belirtti.

Kurtarma ekipleri tarafından "Umut" adı verilen orangutanın, açılan ateş sonucu kör olduğunu kaydeden Saraswati, hayvanda ayrıca keskin nesnelerden kaynaklandığı sanılan birkaç açık yara olduğunu ifade etti.

Saraswati, anne orangutanın dün kırık köprücük kemiğinden ameliyat olduğunu, iyileşmeye başladığını kaydetti. Saraswati, orangutanın bundan sonra vahşi doğaya salınamayacağı bilgisini de paylaştı.

Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adasındaki orangutan popülasyonu, habitat kaybı, yasa dışı ağaç kesimi, yangınlar ve yasa dışı avlanma tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.

Vahşi doğada sadece 13 bin 400 civarında Sumatra orangutanı kaldığı sanılıyor.

Bu tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "kritik seviyede tehlike altında" kategorisinde listeleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:03 Kaynak: AA

Anne, Güncel
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