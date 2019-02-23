Son Dakika Haberleri: 74 Kişi Tavuklu Pilavdan Zehirlendi

74 Kişi Tavuklu Pilavdan Zehirlendi

1 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan indirim çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 19'u çocuk olmak üzere 74 kişiye ulaştı.

74 Kişi Tavuklu Pilavdan Zehirlendi, System.String[]
Karabük Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan indirim çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 19'u çocuk olmak üzere 74 kişiye ulaştı.

"Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek" çadırı olarak kent meydanına kurulan indirim çadırında satılan tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 74'e yükseldi. Yaşanan olay sonrası hastaneye gelerek konu hakkında bilgi alan Karabük Valisi Fuat Gürel sayının giderek artabileceğini, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gereken talimatları verdiklerini söyledi. Vali Gürel, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Safranbolu Devlet Hastanesine ve Medikar Hastanesine toplam 74 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile müracaat ettiğini belirterek, "Arkadaşlar hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başladılar. Şuana kadar Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Tahminimiz, beyanlardan yola çıkarak esnaf günleri çadırında yedikleri tavuklu pilavdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Şuan için sorun yok. İnşallah hızlı bir şekilde tedavilerini yapıp evlerine göndereceğiz. Şuan için durumu ağır olan yok. Genel hatları ile bir mide bulantısı, halsizlik var. Serumları takıldı, hızlı bir şekilde düzelme seyrine girildi" açıklamalarında bulundu. Vali Gürel, en son olarak hastaneye başvuranların sayısının 19'u çocuk olmak üzere 74 kişi olduğunu söyledi. Gürel, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'a tavuklu pilav satışı yapan şahıs hakkında işlem yapılması için gerekli talimatları verdi.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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