74 koyunu sele kapılarak ölen Yıldız: Yetkililerden destek bekliyorum - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde 2 gün önce meydana gelen sel felaketinde 74 koyunu sele kapılarak ölen 17 çocuk ve 150 torun sahibi Kemal Yıldız(73), "Bütün çocuklarımı hayvancılık yaparak okuttum. İlkokuldan üniversiteye kadar. Küçükbaş hayvanlarımla geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım selden çok etkilendi, koyunlar için çok üzüldüler. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.
Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ahır ve barınağın zarar gördüğü mahallede, hayvan barınağında koyunlarını sağan kadın, sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Ancak barınaktaki 74 koyun sele kapılarak öldü. Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de zarar gördü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, İtfaiye ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.
Selin vurduğu mahallede incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, selde can kaybını olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Devletimizin bütün birimleriyle buradayız. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız hasar tespitlerini yaptılar. Zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından destek verilecek. Selden büyük zarar gören Kırkpınar Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın yaralarını kısa sürede saracağız. Ercişli hemşehrilerimize ve mahalledeki kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi.