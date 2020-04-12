- 74'lük deden mahalleliye balkonda Türk Sanat Müziği serenatı - Son Dakika

- 74'lük deden mahalleliye balkonda Türk Sanat Müziği serenatı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde kal çağrısına uyan 74 yaşındaki bir kişi evinin balkonundan mahalleliye Ud ile Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesinde oturan demirçelik emeklisi 74 yaşındaki Mustafa Top isimli bir kişi evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşularına serenat yapıyor. 60 yıldır müziğe olan tutkusu ile bir çok müzik enstrümanını çalan 74'lük Mehmet dede, balkonundan mahalle halkına unutulmaz bir Türk Sanat Müziği konseri vererek, vatandaşlara moral aşılıyor. Evlerinin balkonundan Mehmet dedenin seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, alkışları ile de ona destek olurken, bazıları ise ellerinde el işi örerek mini konserin keyfini çıkarıyor.

Mehmet Top Demir çelik emeklisi olduğunu ve 60 senedir müzikle uğraştığını söyledi. Dışarı çıkarsa 3 bin 900 TL para cezası olduğundan 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağına da uyduğunu kaydeden Mehmet dede, " Dışarı çıksam iki tane ceza yesem hanım aç kalır. Ben aç kalırım da hanım aç kalır. Onun için evden çıkmıyorum ve sağolsun komşularım şikayetçi olmuyor. Burada balkondan hem vakit geçiriyorum hem de komşulara mini konser veriyorum" dedi.

Mehmet dedenin eşi Müyesser Top ise, eşinin müziği çok sevdiğini ve balkondan komşularının isteklerine cevap vererek ud ile şarkı söylemeye çalıştığını söyledi.