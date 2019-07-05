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74'lük yan kesici yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y.

74'lük yan kesici yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y. polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Zeytinli ve Akçay mahallelerinde temmuz ayı içerisinde yan kesicilik olaylarının artması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgedeki kameraları da izleyen ekipler şühpeli şahsın eşkaaline ulaştı. Şahsın tekrar dolumuşa binmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Zeytinli Mahallesi Zafer Köprüsü'nde durdurulan dolmuşta O.Y. (74) polis tarafından gözaltına alındı. O.Y.'nin daha önce de yan kesicilik suçunda çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında 5 yıl hapis cezası olduğu gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan O.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
balıkesir, zeytinli, edremit, polis, 3. Sayfa
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