74'lük yan kesici yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y. polis tarafından yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Zeytinli
ve Akçay
mahallelerinde temmuz ayı içerisinde yan kesicilik olaylarının artması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgedeki kameraları da izleyen ekipler şühpeli şahsın eşkaaline ulaştı. Şahsın tekrar dolumuşa binmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Zeytinli Mahallesi Zafer Köprüsü'nde durdurulan dolmuşta O.Y. (74) polis tarafından gözaltına alındı. O.Y.'nin daha önce de yan kesicilik suçunda çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında 5 yıl hapis cezası olduğu gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Polis
tarafından yakalanan O.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR
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