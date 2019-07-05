Son Dakika Haberleri: 74'lük yan kesici yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

74'lük yan kesici yakalandı

1 saat önce

74'lük yan kesici yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y.

74'lük yan kesici yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y. polis tarafından yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Zeytinli ve Akçay Mahallelerinde Temmuz ayı içerisinde yan kesicilik olaylarının artması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgedeki kameralarını da izleyen ekipler şüpheli şahsın eşkaline ulaştı. Şahsın tekrar dolmuşa binmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Zeytinli Mahallesi Zafer Köprüsü'nde durdurulan dolmuşta O.Y. polis tarafından gözaltına alındı. O.Y.'nin daha önce de yan kesicilik suçunda çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında 5 yıl hapis cezası olduğu gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan O.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
74'lük yan kesici yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
Balıkesir, Zeytinli, Edremit, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:45:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 74'lük yan kesici yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]