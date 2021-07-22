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İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI - Son Dakika

İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI

22.07.2021 11:32

74 yaşında kursa giderek Osmanlıca öğrenen emekli öğretmen Mustafa Cengiz Erdoğan, tek hedefinin Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmak olduğunu söyledi.

74 yaşında kursa giderek Osmanlıca öğrenen emekli öğretmen Mustafa Cengiz Erdoğan, tek hedefinin Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmak olduğunu söyledi.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne gelerek kısa sürede Osmanlıcayı öğrenen Erdoğan, "1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldum. Çeşitli alanlarda öğretmenlikler yaptıktan sonra 1994'te emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir şeyler yapmam gerekiyordu. Evde oturmak çok zordu. Çünkü çocukluk yıllarından beri okumayı çok seviyorum. Babam oyuncak yerine kitap alırdı. Ancak şu an gençlere göre tek dezavantajım yaşımdan dolayı unutkanlık. Ama pes etmeden çalışıyorum ve bu dezavantajımın üstesinden geliyorum? dedi.

"HEDEFİM YABANCI DİL SINAVINI VERİP AYNI ALANDA DOKTORA YAPABİLMEK"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünde Yeniçağ Tarihi üzerine yüksek lisans yaptığını belirten Erdoğan, "Tek hedefim yabancı dil sınavını verip aynı alanda doktora yapabilmek. Hangi üniversiteye gidebilirim diye düşünmeye başladım. Şehir fark etmez neresi olursa olsun giderim? diye konuştu.

"BABAM BİZE OYUNCAK YERİNE KİTAP ALIRDI"

Okuma yazma bilmeyen annesinin, kendisi üniversiteye gittikten sonra mektup yazabilmek için okuma ve yazma öğrendiğini anlatan öğretmen Mustafa Cengiz Erdoğan, 'Babam, lise mezunu biriydi. Bize sürekli kitap alırdı. Ortaokul son sınıftayken birçok klasikleri, lise son sınıftayken ise dünya klasiklerinin tamamını bitirmiştim. Köyde yaşarken, lüks lambası yakarak babamızla kitap okurduk' şeklinde konuştu.

"90 YAŞINA DA GELSEM OKUMAYA DEVAM EDERİM"

Derslerine hiç gecikmediğini vurgulayan Erdoğan, "Derslerime evde hazırlanarak geliyorum. Dersime çalışabilmek için bazı sosyal etkinliklerimi erteledim. Öğrenciliğimi tam olarak yaşadım ve yaşamakta istiyorum. Gençlere göre tek dezavantajım yaştan dolayı zaman zaman unutkanlık oluyor. Her gün 3 saat çalışıyorum. Ayrıca 5 senedir de İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü'nde yüksek lisans öğrencilerine rika dersi veriyorum. Tez öğrencilerinin tezlerine yardım ediyorum. Siyakat derslerine de başlamayı düşünüyorum. Siyakatle ilgili elimde birçok kitap var. Bu kitapları okuyabilmem için siyakati öğrenmem gerekiyor. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım. Ne kadar öğrenirsem o kadar hoşuna gidiyor. Okumanın yaşı yoktur. 90 yaşıma da gelsem bu şekilde devam ederim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI
İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI
İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI
İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI
İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI
İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI
İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI
İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI

Cengiz Erdoğan, Osmanlıca, Doktora, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-74'ÜNDE OSMANLICA ÖĞRENEN EMEKLİ ÖĞRETMENİN HEDEFİ TARİH DOKTORASI - Son Dakika


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