Son Dakika Haberleri: 74 yaşında, ikiz doğurdu
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74 yaşında, ikiz doğurdu

1 saat önce

Hindistan'da 74 yaşında bir kadın, ikiz bebekler doğurarak dünyadaki en yaşlı anne olarak kayıtlara geçti.

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Hindistan'da 74 yaşında bir kadın, ikiz bebekler doğurarak dünyadaki en yaşlı anne olarak kayıtlara geçti.
Hint medyasının geniş yer ayırdığı habere göre, 74 yaşındaki Erramatti Mangayamma ve 82 yaşındaki kocasının çocuk hasreti, tüp bebek tedavisi sonrası ikiz kız bebekleriyle sona erdi.

Yıllardır çocukları olmayan çiftin, 55 yaşında anne olan bir komşularının öneri ve ısrarı sonrası tüp bebek tedavisini araştırdıkları; gittikleri bir kliniğin ise tedavi masraflarını üstlenmesi sonrası tedavilerine başlandığı belirtildi.

Dr. Sanakayyala Umashankar tarafından gerçekleştirilen ameliyatı sonrası anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doktor, 74 yaşındaki kadının doğumu yaklaştıkça, yaşından dolayı diyabet ve hipertansiyon problemleri yaşadığını ve bunların yaşına rağmen normal olduğunu söyledi. Bebeklerin süt bankasından alınacak anne sütüyle besleneceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Doğum sonrası ameliyathaneden çıkan bebeklerin görüntüsü
Anne ve bebeklerin fotoğrafı
Anne ve babanın fotoğrafı


Hindistan, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:48 Kaynak: DHA
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