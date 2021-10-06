74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü - Son Dakika

74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Saman, annesi Fatma Saman'ı başına taşla vurarak öldürdü. Bağrışmalara kulak misafiri olan komşuların haber verdiği korkunç olay sonrası zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emekli Mehmet Saman ile annesi Fatma Saman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu. Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. KOMŞULAR BAĞIRIŞMALARI DUYDU Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. SUÇUNU İTİRAF ETTİ Fatma Saman ile aynı binada altlı üstlü yaşayan oğlu Mehmet Saman (71), annesini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Fatma Saman'ın cansız bedeni, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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