74 YAŞINDAKİ ADAMI DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TAKİPSİZLİK - Son Dakika
Üye Girişi

74 YAŞINDAKİ ADAMI DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TAKİPSİZLİK

16.05.2022 09:45
74 YAŞINDAKİ ADAMI DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TAKİPSİZLİK

FATİH'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddiasıyla İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. hakkında yürütülen soruşturmaya, Şahin'in şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

FATİH'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddiasıyla İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. hakkında yürütülen soruşturmaya, Şahin'in şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Olay, 9 Nisan günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İTİRAZ SONRASI SERBEST KALDI

Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M. çıkarıldığı mahkemede, "Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Ben vurmadım" dedi.Ancak mahkeme, şüpheli şoför Alaaddin M'nin 12 Nisan'da tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma yürütülürken Kadir Şahin şikayetinden vazgeçti. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu şüpheli şoförün tahliyesine karar verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonunda takipsizlik kararı verildi. Kararda, otobüs şoförü olan şüpheli Alaaddin M'nin şikayetçiye ilerlemesi için bağırdığı, hakaret içeren sözler söyledikten sonra ayağa kalkarak kafasına yumruk atıp saldırdığı belirtildi. Şüpheli şoför Alaaddin M., Kadir Şahin'in kendisine küfür etmesi üzerine sinirlendiğini, ancak bir şey yapmadığını söylediğine yer verildi. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralanan Kadir Şahin'in şikayetinden vazgeçtiği, şikayet şartı gerçekleşmediğinden kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

Görüntü dökümü: -----------------------

-arşiv


YORUMLAR
500
Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra ilk ticari uçuş Amman'a yapıldı Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra ilk ticari uçuş Amman'a yapıldı Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar nisanda Kovid-19 etkisiyle geriledi Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar nisanda Kovid-19 etkisiyle geriledi

Kocamustafapaşa, Kadir Şahin, Nisan, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 74 YAŞINDAKİ ADAMI DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TAKİPSİZLİK - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek
09:51 Avrupa Konseyi'nden Kavala hamlesi: İki raportörünü Türkiye'ye gönderiyor
09:46 Getir'in Rotterdam'daki şubesinin dış görüntüsü sanki sanat eserine dönüştürüldü
09:42 Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?
09:29 Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
09:29 İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu
09:27 Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi
09:27 Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi
09:25 Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor
09:12 Yargı'da dün akşam neler oldu? Yekta'nın arabasında görülen Serdar ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 09:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: 74 YAŞINDAKİ ADAMI DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TAKİPSİZLİK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement