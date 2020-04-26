74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım

Daha önce gösteriş için para harcamadığını ve çantalarının sahte olduğunu itiraf ederek gündeme gelen 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan, bu kez 'kürtaj' itirafıyla çok konuşulacak gibi gözüküyor.

"6 KEZ ÇOCUK ALDIRDIM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan Ajda Pekkan, çocukları çok sevdiğini ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini söyledi. Pekkan, "6 kez de çocuk aldırdım. Kedilerle avunmaya çalıştım, çocuk istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim" ifadelerini kullandı.

"GÖSTERİŞ İÇİN PARA HARCAMAM"

Pekkan geçtiğimiz gün de şu açıklamalarla dikkat çekmişti:

"Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta"