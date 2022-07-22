Yöre sakinleri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören şenlikte 74 yaşındaki Ayşe Uzun ise kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga yaylasında yüzlerce yıldır yapılan Otçu Şenliği geleneği pandeminin ardından yoğun ilgi gördü. Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insan bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Gümüşhane, Özkürtün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 74 yaşındaki kadın yayla şenliğinde kalbine yenik düştü - Son Dakika

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