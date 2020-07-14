74 yaşındaki kadının ölmeden önceki son isteği evine doğal gaz bağlanması - Son Dakika

74 yaşındaki kadının ölmeden önceki son isteği evine doğal gaz bağlanması

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, 2015 yılında tüm ilçeye sözü verilen doğal gazın henüz kendi evlerine ulaşmadığını, ölmeden önce son isteğinin evine doğal gaz bağlanması olduğunu söyledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, 2015 yılında tüm ilçeye sözü verilen doğal gazın henüz kendi evlerine ulaşmadığını, ölmeden önce son isteğinin evine doğal gaz bağlanması olduğunu söyledi.

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Taşova ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde oturan Emine Yılmaz, 2015 yılında sözü verilen, 2016 yılında ilçede yapılan törenle tüm Taşova'ya dağıtılmaya başlanan doğal gaz, 5 yıldır istemelerine rağmen Emine Yılmaz ve ailesinin evine ulaşmış değil. Bu duruma üzülen Emine Yılmaz'ın ölmeden önceki son isteği de evinde doğal gazı görmek.


Emine Yılmaz, "Evde tek kalıyorum. Doğal gaz istiyorum. Sıcak suyla namaz kılıp ibadetimi yapmayı istiyorum. 70 yıldır soba yakıyorum. Onun için bunalıyorum. Yaşlandım. Torunlar okula gittiler, okudular. Gelin, oğlanla işe gidiyor. Ben tek kalıyorum. İbadetimi yapmak için sıcak su istiyorum. Doğal gaz istiyorum. 2005 yılında biz bu evlere taşındık. Doğal gaz gelecek dediler, biz de doğal gazı bekliyoruz daha gelmedi. Başka mahallelere geldi, bizim mahallede yok. 2015 yılında verilecek dediler, 2020 oldu bizim şeye doğal gaz yok. Ben de abdestimi alıp namazımı kılmak için sıcak su bekliyorum. 5 yıl geçti daha bize doğal gaz uğramadı. 2020 oldu gelmedi daha bize. Bir tüp olmuş 110 lira, bin 800 lira kömürün tonu. Bin 500 lira maaş alıyorum. Onlarla torunlara mı harçlık vereyim, kendime mi bakayım? Biz aydan aya elektrik parası olarak 200 liradan fazla geliyor. Şofben kullanıyoruz. Elektrikli battaniye kullanmayınca ısınamıyoruz. Benim de sesimi duyun. Ben de onlardan yararlanmak istiyorum. Büyüklerime söylüyorum, biz burada çok mağduruz. Ölmeden önce doğal gazın gelmesini istiyorum. Onu da ben göreyim ölmeden" dedi. - AMASYA

Emine Yılmaz, Amasya, Taşova, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 74 yaşındaki kadının ölmeden önceki son isteği evine doğal gaz bağlanması - Son Dakika
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