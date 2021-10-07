74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım - Son Dakika

Youtube'daki bir sokak röportajındaki tartışma sırasında oradan geçen kağıt toplayıcısı vatandaş, anlattıklarıyla izleyenleri duygulandırdı. "Sokak Kedisi" isimli bir kanala konuşan 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı, ameliyat olduğunu ve parmağının kesilmesine rağmen sancı içinde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

"SANCI İÇİNDEYİM AMA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başlayan 74 yaşındaki adam, şunları söyledi:

"Bizi kimse işe almıyor. Bunun için mecbur bu işi yapıyorum. Kutu topluyorum. Demir, teneke, öyle şeyler topluyorum ve ekmeğimi buluyorum. Kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapmak zorundayım. Çalışmak zorundayız. Ameliyat oldum, parmağım kesildi. Sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım"

HALUK LEVENT: BÖYLE BIRAKAMAYIZ ABİMİZİ

Toplumsal olaylardaki duyarlılığı ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı ve AHBAB derneğinin kurucusu Haluk Levent de konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bireysel yardımlar tabii ki çözüm değildir. Ama böyle de bırakamayız abimizi. Haydi Ahbap!" dedi.