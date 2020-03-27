74 yaşındaki Müfide nine evinde kalarak örnek oluyor - Son Dakika

Tokat'ta 74 yaşındaki Müfide Ersoy, evinde kalarak verdiği sosyal mesajlarla örnek oluyor.



Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bir apartman dairesinde oğlu, gelini ve torunları ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki Müfide Ersoy, gününü evde geçiyor. Kimi zaman dolma sararak gelinine yardım eden Müfide nine, kimi zaman da örgü örerek dinleniyor. Korona virüse karşı ellerini yıkayarak verdiği mesajlarla ilgi gören Ersoy, yaşam azmi ile de çevresindekilere enerji veriyor.



Vatandaşlara "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunan Müfide nine, "Biliyorum daraldınız, bunaldınız ama bende 15 gündür evden çıkmıyorum. Ne olacak, ne kaybedersiniz? İşi gücü olmayanlar dışarı çıkmasınlar. Marketleri de boşaltmaya gerek yok. Milleti tedirgin etmeyin, yapmayın böyle. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Türkiye size söylüyorum evde kalın. Evde kalmak zor bir şey değil. Dışarı çıkmamaya gayret edin, yaşlılar siz hiç çıkmayın. Evde yapabilecek çok iş var. Bunu yapmak zor değil, dışarı çıkmayalım, virüsü çoğaltmayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Kur'an, Fetih Suresi okuyalım. Bunları da atlatacağız ben çok iyi biliyorum. Evde kal Türkiye, Müfide teyzeniz olarak benim de sözümü dinleyin" dedi. - TOKAT