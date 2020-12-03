74 yaşındaki Musa Başaran 57 yıldır çatı tamiriyle uğraşıyor - Son Dakika

74 yaşındaki Musa Başaran 57 yıldır çatı tamiriyle uğraşıyor

03.12.2020 13:23
74 yaşındaki Musa Başaran 57 yıldır çatı tamiriyle uğraşıyor, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Musa Başaran, 57 yıldır çatı tamiriyle uğraşıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Musa Başaran, 57 yıldır çatı tamiriyle uğraşıyor.

Mesleğe 17 yaşında çırak olarak başlayan 7 çocuk babası Başaran, aradan geçen 57 yılda yüzlerce binanın çatısını yaptı.

Başaran, AA muhabirine, Tokat'ın Turhal ilçesi ve Suluova'da çatı tamiri işinde çalıştığını söyledi.

Mesleğe çocuk yaşlarda başladığını ve zevkle devam ettiğini anlatan Başaran, "İş hayatına 1963 yılında Erbaa'nın Tanoba köyünde Ömer Sertdemir'in yanında çırak olarak başladım. 1966'da askere gittim. Askerden geldikten sonra marangoz atölyemi açtım. Bir müddet sonra da Turhal Şeker Fabrikasına girdim. Ondan sonra çelik konstrüksiyon, montajlarda ve çatı işlerine devam ettim." dedi.

İlerlemiş yaşına rağmen yükseklerde çalışmaktan korkmadığını vurgulayan Başaran, "Yüksek yerlerde çalışmaya alıştım. Baş dönmesi veya korkum olmuyor. Hatta minarenin tepesine çıkıp tamir ettim." ifadesini kullandı.

Genç yaşta bir sanat ve meslek öğrenmenin kıymetini iyi bildiğini, mesleğini yaparken sağlam ve temiz işçilik ortaya koymaya özen gösterdiğine işaret eden Başaran, şunları kaydetti:

"57 yıldır bu meslekte çalışıyorum. Bu işin zorlukları da var ama severek yapıyoruz. Tehlikeli ve meşakkatli ama her şeyi göze alarak rahatlıkla çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 kat yükseklikten 6-7 katlı yüksekteki binalara kadar binlerce çatı tamiri yaptım. Tedbirimi alıp işimi sağlam şekilde bitirmek için gayret ederim. Mesleğini yaparken en büyük sorun kötü hava şartları. Özellikle sert rüzgarlı havalarda zorlanıyorum. 57 yıllık iş hayatımda iki kaza geçirdim. İlkinde 5 kaburgam kırıldı, 3-4 ay çektim. Diğer kazada ise ağır bir durum olmadı."

Suluova, Turhal, Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 74 yaşındaki Musa Başaran 57 yıldır çatı tamiriyle uğraşıyor - Son Dakika


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