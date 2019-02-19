74 Yaşındaki Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması
1 saat önce
FRANSA basınında yer alan haberlere göre, Paris Belediyesinin eski bir çalışanı, Büyükelçi Ventura hakkında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
FRANSA basınında yer alan haberlere göre, Paris
Belediyesinin eski bir çalışanı, Büyükelçi Ventura hakkında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Paris Savcılığı daha önce de Ventura hakkında, yine Paris Belediyesinden genç bir erkek çalışana cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 24 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı. Söz
konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne
Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedilmişti. 74 yaşındaki Ventura, 2009'dan bu yana Vatikan
'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:05
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