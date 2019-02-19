Son Dakika Haberleri: 74 Yaşındaki Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması

74 Yaşındaki Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması

1 saat önce

FRANSA basınında yer alan haberlere göre, Paris Belediyesinin eski bir çalışanı, Büyükelçi Ventura hakkında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

74 Yaşındaki Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması, System.String[]
FRANSA basınında yer alan haberlere göre, Paris Belediyesinin eski bir çalışanı, Büyükelçi Ventura hakkında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Paris Savcılığı daha önce de Ventura hakkında, yine Paris Belediyesinden genç bir erkek çalışana cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 24 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı. Söz konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedilmişti. 74 yaşındaki Ventura, 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:05 

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