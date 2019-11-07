Son Dakika Haberleri: 74 yaşındaki şahıstan 5 gündür haber yok
Son Dakika 3. Sayfa 74 yaşındaki şahıstan 5 gündür haber yok

74 yaşındaki şahıstan 5 gündür haber yok

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu ziyarete gelen 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur'dan 5 gündür haber alınamıyor.

74 yaşındaki şahıstan 5 gündür haber yok, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu ziyarete gelen 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur'dan 5 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Manisa'da ikamet eden 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur, 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite okuyan torununu görmeye geldi. Ailesi 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Cesur'dan 5 gündür haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. 5 gündür kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Cesur'dan halen bir haber alınamadı. Ailesi Hasan Hüseyin Cesur'un başına birşeyler gelmiş olabileceğini belirterek bundan dolayı endişe duyduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Hasan Huseyin, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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