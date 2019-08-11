Son Dakika Haberleri: 74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobil ile daldı
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74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobil ile daldı

42 dakika önce

74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobil ile daldıİsrail (DHA) - İsrail'de 74 yaşındaki kadın sürücü, aracın kontrolünü kaybedince huzurevi lobisine daldı.

74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobil ile daldı
İsrail (DHA) - İsrail'de 74 yaşındaki kadın sürücü, aracın kontrolünü kaybedince huzurevi lobisine daldı. Olayda sürücü dahil 3 kişi yaralandı.
Kaza İsrail'in Ra'anana şehrinde meydana geldi.
Yerel medya 74 yaşındaki kadın sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve huzurevinin lobisine girdiğini yazarak, o anlara dair görüntüler yayınladı. Görüntülerde aracın geldiği fark edenlerin son anda kaçtıkları ve canlarını kurtardıkları görülüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
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