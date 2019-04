74 Yaşındayım, Her Sabah 250 Şınav Çekiyorum"

Eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "74 yaşındayım, her sabah 250 şınav, 500 mekik çekiyorum.

Eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "74 yaşındayım, her sabah 250 şınav, 500 mekik çekiyorum. Gençlere sigara içmemelerini tavsiye ediyorum." dedi.



İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca gerçekleştirilen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminerin üçüncüsü, Kocaeli'de yapıldı.



İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesindeki seminere, eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı da katıldı.



Kamacı, yaptığı konuşmada, spor hayatı boyunca en büyük kazancının sağlık ve sıhhat olduğunu dile getirdi.



"Gençler sigara içmeyin. Sigara haramdır." diyen Kamacı, "Ülkemizde 21 milyon insan sigara içiyor. Her sene 5 milyar doların üzerinde sigaraya para harcıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kılıç: "Geçici hazlar felakete sürükler"



Proje koordinatörü Dr. İlkay Kılıç, gençlerle yaptıkları çalışmaların kendilerine mutluluk verdiğini ve 43 ilde bu projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.



Ana amaçlarını, sloganlarında belirttikleri gibi "Bağımlı köle olacağına özgür sporcu ol." şeklinde dile getiren Kılıç, "Sizi hayattan kopartacak bu şeylere karşı beraber mücadele edebiliriz. Unutmayın ki gelip geçici hazlar her zaman kişiyi felakete sürükler." değerlendirmesinde bulundu.



Psikolojik danışman psikoterapist Melek Arıcı ise öğrencilere madde bağımlılığı konusunda bilgi verdi ve stresle başa çıkmanın yollarını anlattı.



Etkinliğe katılan milli karateci Ömer Özer ve milli buz pateni sporcusu Burak Demirboğa, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.



Etkinlik sonunda Kamacı ve milli sporculara plaket takdim edildi.

