74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi

74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve yeni sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı.
Brentford'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Canos ile 73. dakikada Norgaard'dan geldi. Bu sonucun ardından Arsenal, 2000-2001'den bu yana ilk kez sezona deplasman yenilgisiyle başladı. Brentford'da forma giyen milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken karşılaşmada süre almadı.
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