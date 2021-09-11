Üye Girişi
740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - Son Dakika

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

11.09.2021 17:09
740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde,"740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde,"740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleşen şenlikte, Hükümet Konağı önünden mehter takımı eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü yapıldı.

Türbede dua edilmesinin ardından tören alanına geçildi. Alandaki Türk Büyükleri Anıtı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, şenliğe katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir programda Söğüt'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"Başımızı dik tutan bu gurur, asırlar önce bir çınar gölgesine ekilen bağımsızlık tohumunun, üç kıtada ve yedi iklimde hüküm süren cihan devletine varışının ve ardından kurtuluştan kuruluşa uzanan milli mücadelemizin zaferle şahlanışının eseridir. Vatan, millet, bayrak aşkıyla pişilen ocakta sanılmasın ki yiğitler birbirinden ayrıdır. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'dir, Malazgirt'te Alparslan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal'dir onlar. Kökümüz mazide, gözümüz atide asırlar boyu var olduğumuz şu gök kubbede yüreğindeki gözü peklikle bizlere toprağı vatan kılan, münevverlik timsali Ertuğrul Gazi atamızın izinden giden kahraman ecdadımızın mirası her bir Türk ferdinin ruhunda bugün bir iftihar vesilesi olarak aynı ateşle yankı bulmaktadır. Güneşi bayrak, göğü çadır eyleyen, kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara süren, pusatlarını yay eyleyip ordularını gür kılan, vatanı dardan kurtaracak vesileye yaren olan, sefer ile yükümlü zafer ile şad olan, 'Andolsun ki üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça zulme boyun eğmeyeceğim' diyen Ertuğrul Gazi atamızın, tevhidin ruhunun adalet olduğunu gösteren mirasının yarınlara taşınacağından şüphemiz yoktur."

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu da Şeyh Edebali'nin "Ey Oğul, geçmişimi iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın." nasihatine sıkı sıkı bağlı olduklarını söyledi.

Kadiroğlu, Söğüt ruhunu her daim canlı tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu ruh, ışığını Hazreti Peygamber'den tevarüsle Şeyh Edebali'den, gücünü ise nefsine hakim olmayı bilen adil beylerden, yiğit alperenlerden, gözü pek bacılardan alan aklın ve kalbin birlikte hükmettiği kadim ve kutlu bir ruhtur." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ise Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'ya geliş sürecini anlattı.

Konuşmaların ardından Söğüt Belediye Başkanı Sever, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na "Alp" kıyafeti giydirerek kılıç takdim etti.

Tören, halk oyunları ve Küre Mehteran Bölüğünün gösterisinin ardından geleneksel pilav ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Ertuğrul Gazi, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları 18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var 17:36 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var WhatsApp'tan 17:34 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı 17:03 İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar 16:54 Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 15:44 Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada 15:40 Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Son Dakika Haberleri
18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:39 Başka kaza olmasın diye önlem almak istemişti! Karayolları görevlisi, aynı yolda çarpan başka bir araç sonucu hayatını kaybetti
17:37 Akşener'in İmamoğlu için yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesine Bahçeli sessiz kalmadı
17:35 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var
17:34 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
17:32 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
16:58 Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
16:52 Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte! Trabzon ve Lazio maçı öncesi moral bozan 3 problem
Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, 50 yaşında ama yıllara meydan okuyor Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, 50 yaşında ama yıllara meydan okuyor         
18:02
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor         
17:49
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz         
17:35
Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu         
17:33
Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı         
16:55
Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var         
16:50
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor         
15:42
Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi         
15:36
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 18:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement