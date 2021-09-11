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Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler

11.09.2021 19:08
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler, System.String[]

Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler Binlerce kişi Söğüt'e akın ederken, vatandaşlar Alp kıyafetli askerler bol bol resim çekindi 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılım büyük olurken, vatandaşlar Alp kıyafetliyle nöbet tutan askerler bol bol resim çekindi.

Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler

Binlerce kişi Söğüt'e akın ederken, vatandaşlar Alp kıyafetli askerler bol bol resim çekindi

BİLECİK - 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılım büyük olurken, vatandaşlar Alp kıyafetliyle nöbet tutan askerler bol bol resim çekindi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde her yıl Eylül ayının ilk haftasında Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi anmak için tören düzenleniyor. Bu yıl 740'ıncısı gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci gününde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üst düzey güvenlik alındı

Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e akın akın gelen vatandaşlar güvenlik barikatlarından geçerek, tören alanına girdiler. Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda pandemi nedeniyle Yörük çadırları kurulmazken, temsili kurulan çadırda da ise Bilecik halk oyunları havası gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler

Sakarya'nın Hendek ilçesinden ailece Söğüt gelen Ayşe Özektem, "Ertuğrul Gazimizi ziyaret etmeye geldik. Çok duygulandım, zaten hep duygulandığım bir şey çok severim. Atamız diye kabul ediyordum zaten. Hala kendime gelemedim, hayatını anlattılar askerler. Ama hala kendime gelemedim" dedi.

Söğütte ikamet eden Güven Işık ise, "Her yıl kutlanan bu Ertuğrulgazi Yörük şenliğimiz bu yıl 740. Yılını kutluyoruz. Atalarımız bize böyle bir devlet bıraktığı için çok şükür. Sahip çıkalım ülkemize bütünlüğüne,birliğine. Gelen misafirlerimizi iyi bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Daha önceleri çok kalabalıktı. Pandemi olduğu için olmuyor ama evlerimize bile götürüyorduk. Misafir ediyorduk. Söğüt küçük bir ilimiz ama maneviyatı çok büyük. Atalarımızın ilk kurduğu başkentimiz Söğüt. Böyle bir topraklarda yaşadığımız için gururluyuz. Şanslı insanlardan biriyiz biz" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinden gelen Gülnur Sarı ise, "Söğüt şenliklerine 3'üncü gelişim. Ruhumuzu yaşatmak için geliyoruz. Dizileri bile artık izler olduk, yeter ki bir duygularımızı kabartalım diye. Evlatlarımızı aynı duygularla büyütüyoruz. Kızım da o duyguyla buralara geldi. Buralı olacak artık inşallah. Buralarda okuyacak, sık sık gelip gitmeyi düşünüyor. Gururlanıyoruz. Çok şükür güzel daha da gelişmiş buldum önceki senelere göre" dedi.

"İnsanlar akın akın dedeleri Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerinde yalnız bırakmıyorlar"

Kayı kıyafeti ile manevi duyguları vatandaşlarına aktarı Çetin İkiz ise, "Bugün 740'ıncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma Söğüt Şenlikleri başladı. Güzel bir yoğun var. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır biraz sönük geçiyor diyebiliriz. Yani Yörüklerimiz gelip burada çadır kuramıyorlar. Ama yinede gördüğünüz gibi insanlar akın akın dedeleri Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerinde yalnız bırakmıyorlar. Güzel ve coşkulu geçiyor. Normalde yaklaşık 3 gün sürerdi; cuma, cumartesi ve pazar günleri. Eylülün 2. haftasında başlardı. Pandemiden dolayı sadece 2 gün sürüyor. Cuma ve bugünde son günü. Ama insanlar yine de geliyorlar dedeleri Ertuğrul Gazi'yi ziyaret ediyorlar. Ertuğrul Gazi Şenlikleri aslında bakarsanız, Ertuğrul Gazinin sağlığında başlayan şeyler. Vefatından öncedir. Bildiğiniz üzere Söğüt'ü kış Domaniç'i yaz olarak kullandıklarında Domaniç'ten geldiklerinde burayı almış oldukları ürünlerle Allah'a şükür amaçlı şifalı pilav adı altında pilav dağıtılırmış. Civar beylikler davet edilir, Kur'anı Kerimler okunur sonrasında sohbetler edilirmiş. O gelenekle Ertuğrul Gazi'nin sağlığından bu yana devam etmekte "dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler
Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler

Ertuğrul Gazi, Türkiye, Pandemi, Söğüt, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin dört bir yanından Söğüt'e geldiler - Son Dakika
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