Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada - Son Dakika
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Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada

28.02.2022 13:58

Yaşının küçültüldüğü tespit edildi.

Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada

Yakalanan şahıs cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Güngören'de 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs yaklaşık 170 bin TL çaldı. Kimlikteki yaşını 18'den küçük gösteren şahıs, gerçek yaşının belirlenmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de farkı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili polis ekiplerinin çalışması doğrultusunda kamera kaydından kimliği tespit edilen B.G. isimli yaşı küçük şahıs, 18.12.2021 tarihinde 5 bin 900 dolar (81 bin 656 TL) ve 29.12.2021 tarihinde 87 bin TL toplamda yaklaşık 170 TL çaldı. Geçmiş tarihlerde ise meydana gelen 740 farklı "Hırsızlık" suçundan yakalandığı ve yaşının küçük olması sebebiyle suç ehliyeti bulunmamasından dolayı adli işlemden muaf tutularak ailesine teslim edilen şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı araştırmalar neticesinde şahsın yaşının kimliğine küçük yazıldığı ve gerçek yaşının cezai ehliyet kapsamına girdiği belirlendi. İlgili mahkeme tarafından yapılan yaş düzenlemesi sonrasında adli makamlara sevk edilen şahıs, "Yankesicilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada
Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada
Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada

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Türk Lirası, Hırsızlık, Güngören, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşının küçültüldüğü tespit edildi... 740 farklı suç kaydı bulunan şahıs kamerada - Son Dakika
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