740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - 2 - Son Dakika

GÜNGÖREN'de, poliste 740 hırsızlık kaydı bulunan ve yankesicilik yönetimiyle hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı. Kimlik bilgilerine göre yaşı 12 yaşından küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan ve her seferinde sadece kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edilen Biran G., mahkeme kararıyla 12 yaşından büyük olduğu tespiti yapılarak tutuklandı.

Güngören başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yankesicilik yaptığı tespit edilen ve kimlik bilgilerinde 12 yaşından küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan Biran G., sadece kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim ediliyordu. 8 Şubat günü mahkeme, Biran G.'nin 12 yaşından büyük olduğunu tespit etti. Poliste daha önceden 740 hırsızlık kaydı bulunan Biran G., Güngören'de 21 Şubat günü Güngören ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucu yaklaşık 170 bin liralık 3 hırsızlıkla ilgili yakalanarak, gözaltına alındı. Arkasından gittiği kişilerin sırt çantalarını açıp, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan Biran G., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANTADAN 9 BİN DOLARI ÇALARKEN KAMERAYA YANSIMIŞTI

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Biran G.'nin yaptığı hırsızlık kameraya yansımış ve günlerce konuşulmuştu.

Biran G., Cebrail Akgün'ün çantasını açarak 9 bin doları çaldı. Hırsız, parayı cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuşmuştu..

Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 11 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler" ifadelerini kullanmıştı.