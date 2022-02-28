740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. - Son Dakika
Üye Girişi

740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

28.02.2022 20:23

GÜNGÖREN'de, poliste 740 hırsızlık kaydı bulunan ve yankesicilik yönetimiyle hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'de, poliste 740 hırsızlık kaydı bulunan ve yankesicilik yönetimiyle hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı. Kimlik bilgilerine göre yaşı 12 yaşından küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan ve her seferinde sadece kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edilen Biran G., mahkeme kararıyla 12 yaşından büyük olduğu tespiti yapılarak tutuklandı.

Güngören başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yankesicilik yaptığı tespit edilen ve kimlik bilgilerinde 12 yaşından küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan Biran G., sadece kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim ediliyordu. 8 Şubat günü mahkeme, Biran G.'nin 12 yaşından büyük olduğunu tespit etti. Poliste daha önceden 740 hırsızlık kaydı bulunan Biran G., Güngören'de 21 Şubat günü Güngören ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucu yaklaşık 170 bin liralık 3 hırsızlıkla ilgili yakalanarak, gözaltına alındı. Arkasından gittiği kişilerin sırt çantalarını açıp, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan Biran G., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANTADAN 9 BİN DOLARI ÇALARKEN KAMERAYA YANSIMIŞTI

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Biran G.'nin yaptığı hırsızlık kameraya yansımış ve günlerce konuşulmuştu.

Biran G., Cebrail Akgün'ün çantasını açarak 9 bin doları çaldı. Hırsız, parayı cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuşmuştu..

Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 11 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler" ifadelerini kullanmıştı.

740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a gelmeye devam ediyor Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a gelmeye devam ediyor Yasemin Sakallıoğlu Müjdeyi Verdi Yasemin Sakallıoğlu Müjdeyi Verdi

Güngören, İstanbul, Cebrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 20:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: 740 HIRSIZLIK KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement