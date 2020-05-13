743. Türk Dil Bayramı (2) - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 743. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesi ziyaret edildi.

İlçeye bağlı Balkusan köyündeki Karamanoğlu Mehmetbey Kültür Merkezi'nde 743. Türk Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın, burada yaptığı konuşmada, Türkçe'nin tarihin en kadim dillerinden biri olarak dağları aşan bir birikime ve mirasa sahip olduğunu söyledi.

Türk dilinin bugüne kadar güçlenerek geldiğini belirten Taşgın şöyle dedi:

"Bu zamana kadar atılmış olan adımlar, verilmiş olan eserler dilimizin sağlam köklerini geliştirecek önemli bir unsurdur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey ve dilimize emeği geçen ne kadar büyüğümüz varsa saygıyla anıyoruz. Salgın süresince sessiz kutlamak zorunda kaldığımız Türk Dil Bayramı'nı daha büyük saadetlerle kutlayacağımız nice bayramları gönülden diliyoruz."

Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından protokol üyeleri Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesini ziyaret etti, dualar okundu.

Etkinliklere, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, belde belediye başkanları, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Karamanoğlu Mehmetbey Dil ve Kültür Derneği Başkanı Habip Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.