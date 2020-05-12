743. Türk Dil Bayramı'na doğru - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 743. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Rektör Akgül, mesajında, insanlık tarihinin en köklü, en kadim dillerinden birisi olan Türkçenin, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Anadolu coğrafyasında ilk kez devlet dili olarak kabul edilişinin 743'üncü yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Millet bilincinin ve milli değerlerinin korunarak bugünlere ulaşması ve gelecek nesillere aktarılmasında en önemli araçlardan biri olan Türkçe'nin, hiç kuşkusuz en büyük kültürel miras olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"Onu korumak, geliştirmek ve sırlarını dağıtmadan, yabancı dillere karşı fütursuzca kapılarını açmadan ilelebet yaşamasını sağlamak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesinde en önemli görev ise gençlerimize düşmektedir. Kutlu dilimizin, milletimiz var oldukça en itibarlı şekilde yaşaması için gençlerimizin ona sahip çıkması, yabancı kullanımları tercih etmek yerine kendi dilimizin gelişimine imkan tanıması, dilimizin derinliğini ve güzelliklerini benimseyip onunla daha düzeyli ve ona yaraşan bir ilişki biçimi sergilemesi oldukça önemlidir. Buradan hareketle, Türkçe metinlerin ve içeriklerin hayatımızda daha fazla yer bulması, Türkçe bilgi ve düşünce üretimine daha çok özen gösterilmesi, her şeyden önemlisi de Türkçemizin her durum ve koşulda layıkıyla hissedilmesi gerekmektedir."