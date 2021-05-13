744. Türk Dil Bayramı kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesi ziyaret edildi - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 744. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesi ziyaret edildi.

Balkusan köyündeki Karamanoğlu Mehmetbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu burada yaptığı konuşmada, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de ünlü Türk Dil Fermanı'nı yayımlayarak Farsçanın yerine Türkçeyi devlet dili ilan ettiğini anımsattı.

Bu tarihi fermanla Karamanoğlu Mehmet Bey'in sadece Türkçeyi Anadolu'da devlet dili yapmadığını, aynı zamanda Oğuz Türkçesinin yazı dili olmasını da sağladığını vurgulayan Zorlu şunları kaydetti:

"Bu tarih Türkçenin yeniden devlet dili oluşunun tarihidir. Bu yüzden Balkusan köyü, sahip olduğu bu tarihi kültürel mirastan dolayı sadece Ermenek-Karaman insanı için değil tüm Türk dünyası için bir çekim merkezi konumundadır. Bu yıl da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak az katılımlı, sessiz bir kutlama yapıyoruz. İnşallah gelecek yıl bu salgın biter ve eskisi gibi bayramımızı çeşitli etkinliklerle kutlarız. Bu duygularla hemşerilerimizin Dil bayramını ve Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kültür Merkezindeki törenin ardından protokol üyeleri Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesini ziyaret etti. Burada dualar okundu.

Etkinliklere Zorlu'nun yanı sıra Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.