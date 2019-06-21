75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da alış- veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek, yaklaşık 75 bin dolarlık vurgun yapan Gürcistan uyruklu M.A., M.,M ve T.J., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.