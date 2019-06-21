Son Dakika Haberleri: 75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)
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75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARKocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da alış- veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek, yaklaşık 75 bin dolarlık vurgun yapan Gürcistan uyruklu M.A., M.,M ve T.J., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da alış- veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek, yaklaşık 75 bin dolarlık vurgun yapan Gürcistan uyruklu M.A., M.,M ve T.J., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
Gürcistan, Sakarya, Tekirdağ, Güncel
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