75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARKocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da alış- veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek, yaklaşık 75 bin dolarlık vurgun yapan Gürcistan uyruklu M.A., M.,M ve T.J., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da alış- veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek, yaklaşık 75 bin dolarlık vurgun yapan Gürcistan uyruklu M.A., M.,M ve T.J., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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