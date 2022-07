75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı

Bakan Kurum: "2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz"

BURSA - 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 'Doğu Katı Atık Entegre Tesisi' açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl -Yenişehir arasında Yeniyörük Mahallesi'ne yapılan 'Doğu Katı Atık Entegre Tesisi' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete girdi. 25 milyon dolarlık tesis, yüzde 100 tamamlandığında 40 milyon dolarlık yatırım olarak hizmet verecek. Bursa'nın doğusunda bulunan 5 ilçede 583 bin kişiye hitap edecek tesis, tümü ile bitince 8 ilçede 1 milyon 400 bin kişi faydalanacak. Bursa'nın toplam atığının yüzde 40'ı bu tesiste bertaraf edilecek.

Törenin açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak atıktan enerji üretimini ve hammadde geri kazanımını sağlayacak entegre tesisleri kentimize kazandırmak için çalışmalara başladık. Şehrimizde oluşan günlük 3 bin 500 ton evsel nitelikli atığı doğu ve batı havzası olarak ikiye ayırdık. Doğu bölgesinde halihazırda düzenli depolama sahası olarak 2012 yılından beri hizmet veren bu alanı entegre bir tesise dönüştürdük. Yap-işlet- devret modeliyle yapılan ihale çerçevesinde yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırım yapılarak bu alan bir entegre katı atık bertaraf tesisine dönüştürülüyor. Tesis tamamlandığında toplamda 40 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış olacak. Mevcut durumda tesis Bursa'nın doğu bölgesinde bulunan 580 bin kişilik nüfusa sahip 5 ilçeye hitap etmektedir. Bursa'nın toplam belediye atığının yüzde 12'si bu tesiste değerlendirilmektedir. Sene sonunda tesis tam kapasiteye ulaştığında ise 1 milyon 400 bin kişilik nüfusa sahip 8 ilçeye hitap edecek tesiste Bursa'nın toplam atığının yüzde 40'ı değerlendirecektir" dedi

"Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik ayırma tesisinde cinslerine göre ayrıldıktan sonra organik atıklar biyometanizasyon tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor" diyen Aktaş, "Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde sahaya giden atık miktarında yüzde 65'lık bir azalma meydana gelmektedir. Biyometanizasyon tesisinde iki tankımız devreye alındı. Şu an düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazıyla birlikte yaklaşık 6 megawatt/saat enerji üretilmektedir. Yılsonuna kadar toplamda 3 adet tank daha devreye alınacak. Organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 megawatt/saate ulaşacak. Bu değerlere bakıldığında düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 12 megawatt/saat enerji üretimi gerçekleştirilerek yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca tesiste atıktan enerji üretiminin yanı sıra ülkemizde başlatılan sıfır atık projesi çerçevesinde de kaynakta ayrıştırma sonrasında karışık belediye atığının içerisinde kalan kağıt, karton, cam, metal gibi ambalaj atıkları da ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmaktadır" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün hakikaten, sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın heyecanı içerisindeyiz. İşte şu anda günün ilk eser meşalesini yakacağız. Tabi bununla da kalmayacak; inşallah buradan sonra da Bursa'mızın tarihine ve yeşiline yakışır yatırımlarımızın temellerini atacak, açılışlarını yapacağız. Çekirge Teras Projesi Tanıtımı ve İlk Fidan Dikimini yapacağız. Hanlar Bölgesi Çarşı Başı Meydanı ve Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ile yatırımlarımızın açılışlarını yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bursa'mızda; toplam yatırım bedeli 2 milyar liraya ulaşan; 3 bin 689 konut ve 541 dükkanın yer aldığı 6 projemizin kiminin temellerini atacak, kiminin anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. 15 altyapı projemizin de açılışlarını gururla Bursalı kardeşlerimize armağan edeceğiz. Ben şehrimize yapılan bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mızın marka değerini artıracak tüm yatırımlarımız şehrimiz için, kadim başkentimiz Bursa'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Dünyada en büyük çevre sorunlarının başında hiç şüphesiz iklim değişikliği geldiğini ifade eden Kurum, "Bu durum; tarımdan sağlığımıza, su kaynaklarımızdan ormanlarımıza kadar tüm canlı hayatını tehdit etmektedir. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında. Ülkemizin kuzeyinde sel ve heyelan felaketleri, güneyinde orman yangınları, İç Anadolu'muzda yaşadığımız kuraklık bunun göstergeleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net sıfır emisyon diyerek, yeşil kalkınma diyerek 2053 yılı için tarihi bir hedef ortaya koydu. Bizler de inşallah, valilerimizle, milletvekillerimizle, belediyelerimizle el ele vererek bu hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz. En özel çalışmalarımızın başında, Türkiye'yi kuşatan Sıfır Atık Seferberliğimiz geliyor. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz, bütün dünyada örnek alınan bu küresel çevre hareketiyle Bursa'nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longoz Ormanları, İnkaya'da bulunan asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli doğal zenginliklerimizi koruyoruz" dedi.

"Atıklarımızı dönüştürerek ekonomimize katkı sağlıyor, evlatlarımıza yeni istihdam alanları oluşturuyor, onlara güzel bir gelecek sunuyoruz" diyen Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İşte bugün Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisimiz bu yatırımlarımızın en başarılı örneklerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve Uludağ Üniversitemizin de büyük katkılar sunduğu İklim Şüramızda, geri dönüşüme dair çok önemli bir hedef ortaya koyduk. 2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60'a çıkaracak, 2053 yılı itibariyle ön işleme tabi olmayan atıkları düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz. Bu kararlılık neden çok önemli? Bakın bugün Sıfır Atık Hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28'ler seviyesine çıkardık. Bu 98 milyar liralık ekonomik kazanç demek. Milyonlarca ağacı kurtarmak demek, temiz hava, temiz su, temiz denizler demek. İnşallah 2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz. Bursalı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisimiz hedefimize giden yolun taşlarını döşememize yardımcı olacak. Bursa'nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet veren bu tesisimiz sene sonunda inşallah tam kapasiteye ulaşacak; 1.5 milyon Bursalı kardeşimize yani Bursa'nın yarısına hizmet verecek. Bursa'nın toplam atığının yüzde 40'ını dönüştürecek, atığı ekonomik değere dönüştürecek. Aynı zamanda buradan elde edilecek enerji üretimiyle 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacı karşılanacak. Peki, bu tesisle yetinecek miyiz? Bunun bir kardeşini de, hızlıca batı bölgesinde inşa edeceğiz. Belediyemiz bu noktada hummalı bir şekilde çalışıyor. Şimdi buradan hep birlikte söz veriyoruz. Belediyemizin yanında olmaya devam edeceğiz; Batı tesisimizi 2024 yılında tamamlayacak, Bursa'nın tamamında atıkları ekonomiye kazandıracağız, Bursa'nın ekonomisini, yavrularımızın sağlıklı yarınlarını en güçlü hale getireceğiz."

100 yılda yapılabilecek yatırımları, vatandaşların desteğiyle 20 yıla sığdırdıklarını belirten Kurum, "Her alanda rol model olacak bir Türkiye'yi, daha güçlü bir Türkiye'yi, gençlerimizin, yavrularımızın Büyük Türkiye'sini inşallah yine hep birlikte inşa edeceğiz. Bu noktada 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktasıdır. Allah'a hamd olsun belediyelerimiz, teşkilatlarımız, dava arkadaşlarımız adeta bir seferberlik şuuruyla çalışıyor. Kardeşlerim, öyle gayretli, milletine, ülkesine öylesine sevdalı bir liderimiz var ki; gece dememiş gündüz dememiş; dünyanın neredeyse her yerine koşmuş, 100 farklı ülkeyle, 500'ün üzerinde ticaret ve stratejik işbirliği anlaşması yapmış. Türkiye'yi adeta dünyanın mihenk taşı, merkezi yapmış. Bu gayretle; nerede bir mazlum varsa o mazlumun hamisi Cumhurbaşkanımız olmuş. O'nun adı her yerde umut olmuş, o, sessiz yığınların sesi olmuş, o, anaların duası olmuş. Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki; uyku nedir bilmemiş, dinlenmek nedir bilmemiş, ülkesinin ve milletinin saygınlığı için; gençlerimizin, yavrularımızın özgüvenli bir nesil olması için; türlü engellemelere direnmiş. Her türlü darbe girişimini göğsünde söndürmüş. PKK'sı Fetö'sü, terörün her çeşidiyle mücadele etmiş, vesayetçisiyle savaşmış, ihanet şebekeleriyle kavga etmiş. Hani şöyle bir diyalog vardır: "Biliyor musun arkadaş, aslında benim çok dostum var. Biliyorum efendim, hepsinin sırtınızda bıçak izleri var" Evet, yoldan dönenler olmuş, karşıda saf tutanlar olmuş; yılmamış, yıkılmamış; dimdik durmuş. Adeta her tarafından saldırılan bir arslan gibi savaşmış, kavgasından bir an bile geri durmamış. Şunu tüm kalbimle, hissiyatımla söylüyorum. Yıllarca örselenmiş bu vatana, onyıllarca devlet kapılarında, hastane sıralarında, yollarda ezilmiş bu aziz millete borcunu ödemek için çırpınan bu lidere, bizim de bir borcumuz var. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bunun için durmayacağız, duraksamayacağız, yorulmayacağız; ailelerimizle, çocuklarımızla helalleşeceğiz; o ilk günkü aşkla yeniden Anadolu yollarına revan olacağız, milletimizle kucaklaşacağız. Ben şundan tüm kalbimle eminim, sizler de emin olun. Bu aziz millet; liderimizin çabalarıyla son 20 yılda kazandıklarının üstüne çok daha fazlasını koymak için; Cumhurbaşkanımızın yanında saf saf duracaktır. Yine rekor bir oyla, muhteşem bir destekle ülkesini; nasıl Osmanlıyla ikinci binyılın lideri yaptıysa, Türkiye Cumhuriyeti'ni de üçüncü bin yılın lider ülkesi yapacaktır. Evelallah milletin kalbinden doğan Liderimiz ve Cumhur İttifakıyla birlikte; Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi, 2053 vizyonunu da inşallah biz şekillendireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardında kurdele kesimiyle hizmete açılan Doğu Katı Atık Entegre Tesisi, bakan ve protokol üyeleri tarafından gezildi. Atıklardan yapılan Seyit Onbaşı heykeli de Bakan Kurum'a hediye edildi.