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75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı - Son Dakika

75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

03.07.2021 16:54

Habeler.com'un YouTube kanalına konuk olan Avukat Cenk Ahi, teslim olan Tosuncuk ile ilgili merak edilen detayların hukuki boyutunu anlattı.

Avukat Cenk Ahi, Çiftlik Bank davası ile ilgili merak edilen soruları Haberler.com stüdyolarında yanıtladı. Cuma Obuz'un konuğu olan Ahi, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın iade sürecini ve Türkiye'ye geldikten sonra yaşanacak olası senaryoları değerlendirdi.

"Tosuncuk, aklanabilecek mi? Türkiye'ye gelirse neler olacak? Mağdurların paraları iade edilecek mi?" gibi soruları yanıtlayan Ahi, önemli bilgiler paylaştı.

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75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Türkiye, Cuma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı - Son Dakika Ekonomi


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