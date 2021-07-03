75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Avukat Cenk Ahi, Çiftlik Bank davası ile ilgili merak edilen soruları Haberler.com stüdyolarında yanıtladı. Cuma Obuz'un konuğu olan Ahi, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın iade sürecini ve Türkiye'ye geldikten sonra yaşanacak olası senaryoları değerlendirdi.

"Tosuncuk, aklanabilecek mi? Türkiye'ye gelirse neler olacak? Mağdurların paraları iade edilecek mi?" gibi soruları yanıtlayan Ahi, önemli bilgiler paylaştı.