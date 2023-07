75 dolar değerindeki Xbox Live Gold Nisan 2022 oyunları açıklandı!

Nisan ayının Xbox Live Gold ücretsiz oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkış yapıyor. Peki, Xbox Live Gold Nisan ayı oyunları neler? Xbox Live Gold ücretsiz oyunları neler? İşte detaylar...

XBOX LIVE GOLD NİSAN 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Another Sight ($29.99): 1-30 Nisan – Xbox One – Xbox Series X/S

Hue ($14.99): 16 Nisan – 15 Mayıs – Xbox One – Xbox Series X/S

Outpost Kaloki X ($9.99): 1-15 Nisan – Xbox 360

MX vs ATV Alive ($19.99): 16-30 Nisan – Xbox 360

Xbox One ve Xbox Series X|S'de, Another Sight'ta steampunk dünyasını keşfedin ve platform bulmacası Hue'da tek kelimelik renklerin kilidini açın. Ve Geriye Dönük Uyumluluk ile klasik serimiz için, Galaksiler arası tycoon becerilerinizi Outpost Kaloki X'e kanalize edin ve MX vs ATV Alive'da motorlarınızı hızlandırın.

Xbox Live Gold üyeleri, Games with Gold kapsamında sınırlı bir süre için bu oyunlara özel erişime sahip olacak. Gold'un tüm fantastik avantajlarından yararlanan Xbox Game Pass Ultimate üyeleri ve Xbox Game Pass ile 100'den fazla yüksek kaliteli oyuna erişim de öyle.

Another Sight

İki karakter arasında geçiş yapın - cesur genç Kit ve gizemli kırmızı tüylü kedi Hodge, bu steampunk fantezi platformu macerasında Viktorya döneminin son dönemi Londra'yı keşfederken. Kültüre ve karaktere vurgu yaparak ve tarihsel cameolarla dolu olan Another Sight, zekice tasarlanmış seviyeleri geçmek için birbirlerine güvendikleri için iki kahramanı arasındaki ilişkinin duygusal gelişimine odaklanıyor.

Hue

Bu güzel platform bulmacasında renk dünyasının kilidini açın. Annular Spektrumun kırılması nedeniyle imkansız bir renge dönüşen anneniz için gri bir dünyada arama. Parçaları bulun ve yeni yollar ve daha fazla bulmaca ortaya çıkarmak için engelleri ortadan kaldırın. Ne kadar ileri giderseniz, o kadar çok rengin kilidini açarsınız ve o kadar zorlaşır.

Outpost Kaloki X

Galaksiler arası kodaman imparatorluğunu kur. Hayat sana limon verdiğinde, uzaya doğru patla ve limonata satmaya başla. Hazır hazır hazır bu işteyken, neden bir oyun salonuna, bekarlar bara ya da girişimci büyük kodaman beyninin pişirebileceği her şeyi eklemiyorsunuz? Uzaylıları mutlu et ve parayı tırmıkla.

MX vs ATV Live

Çok çeşitli pistlerde agresif yarışlar için hazırlanın. Sürücü Refleksi ile özelleştirilebilir sürücünüzün ve bisikletinizin tam kontrolünü hissedin. Yarışmanın sahibi olarak çamur, kum ve karda yırtarak eğlenin.