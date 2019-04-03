Van
'ın İpekyolu
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi
Filiz Sokağı'ndaki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 75 Afganistan
uyruklu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen H.Ş, V.Ş. ve H.Ş. savcılıkça serbest bırakıldı.