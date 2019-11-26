Son Dakika Haberleri: 75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye
Son Dakika 3. Sayfa 75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye - Son Dakika

75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye

6 saat önce

Kocaeli'de kar payı vaadiyle altın ve paralarını aldığı şahısları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kuyumcu Hüseyin Gülaçtı, yargılandığı davada elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edildi.

75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye, System.String[]

Kocaeli'de kar payı vaadiyle altın ve paralarını aldığı şahısları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kuyumcu Hüseyin Gülaçtı, yargılandığı davada elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edildi.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren büyük bir kuyumculuk işletmesi sahibi Hüseyin Gülaçtı, vatandaşlardan kar payı vaadiyle para ile altın topladıktan sonra 2 Mayıs tarihinde dükkanı kapatarak kayıplara karıştı. Gülaçtı'nın ortadan kaybolması sonrası dolandırıldığını düşünen 75 müşterisi ise kuyumcudan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Gülaçtı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Gülaçtı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Dolandırıcılık iddiası ile yargılanan Gülaçtı, Kocaeli Adliyesinde hakim karşısına çıktı. Davada mahkeme heyeti, Gülaçtı'nın yargılama süresince elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak
Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Eşit şekilde yargılanalım, hodri meydan Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]