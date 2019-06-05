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75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi

51 dakika önce

Bartın'da bir depoda bulunan piyasa değeri 75 bin lira olan 80 ayakkabıyı çalan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi, System.String[]
Bartın'da bir depoda bulunan piyasa değeri 75 bin lira olan 80 ayakkabıyı çalan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İddiaya göre Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan M.K.'ye ait depoya giren hırsızlar, depoda bulunan 75 bin TL değerindeki 80 koli işçi ayakkabısını çaldı. M.K.'nin durumu haber vermesinin ardından harekete geçen Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç. ve M.E. isimli şahısların bilgisine ulaştı. Ekipler 2 şüphelinin çaldıkları ayakkabıları bir kamyonetle İstanbul Pendik'teki bir depoya götürdüklerini belirledi. Takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler depoya yaptıkları baskında çalışanın ayakkabıları kıskıvrak ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan çalınan ayakkabılara kavuşan M.K. Emniyet Müdürlüğüne gelerek kolileri teslim aldı. Kolilere kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan M.K., "Bize çifte bayram yaşattılar. Yüzümüzü güldürdüler. Ayakkabılar depomuzda kilitli yerdeydiler. Kapının kırılıp çalındığını tespit ettik. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğümüzü aradık. Geldiler, araştırdılar ve bugün bize mutlu haberi verdiler. Hepsine teşekkür ederim" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Bartın, Güncel
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