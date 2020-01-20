75 mahkûm Paraguay'dan Brezilya'ya tünel kazdı - Son Dakika
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75 mahkûm Paraguay'dan Brezilya'ya tünel kazdı

6 saat önce

Paraguay'ın doğusunda bulunan hapishanedeki 75 suçlu, Brezilya sınırına kadar tünel kazarak kaçtılar.

75 mahkûm Paraguay'dan Brezilya'ya tünel kazdı, System.String[]

Paraguay'ın doğusunda bulunan hapishanedeki 75 suçlu, Brezilya sınırına kadar tünel kazarak kaçtılar.

Paraguay'ın doğusunda Brezilya sınırında bulunan Pedro Juan Caballero kentindeki bir hapishanede tutulan aynı uyuşrucucu karteline mensup 75 mahküm, Brezilya sınırına kadar tünel kazıp hapishaneden kaçtı. Kaçış, hapishane yönetimi tarafından yapılan kontrollerde ortaya çıktı. Tünelden çıkarılan yüzlerce plastik torbalara konulmuş toprak, mahkumların kaldığı koğuşlarda gizlenmiş halde bulundu. İçişleri Bakanı Euclides Acevedo yaptığı açıklamada. kaçan mahkumlardan bazılarının Brezilya'da olduğunu ve polisin operasyon başlattığını söyledi.


Pedro Rodriguez Ledesma, Paraguay, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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