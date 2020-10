75 milyon dolara mal olan okullara, yurtdışından yoğun yatırımcı talebi - Son Dakika

ANTALYA Koleji'nin mimari özellikleriyle oteli andıran 3 kampüsü, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Kampüslerin inşaatına başladıklarından itibaren okulun otel, AVM, hastane gibi farklı yapılara çevrilmesi için talep aldıklarını belirten Antalya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sezgin Koca, '3 kampüs 75 milyon dolara mal oldu. Bu okulların Türkiye'de eşi benzeri yok. İddia ediyoruz ki tesislerimiz Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. Yatırım yapmak istiyorlar. En çok Katar, Rusya ve Azerbaycan'dan istek geliyor" dedi.

Antalya'nın Manavgat, Lara ve Konyaaltı gibi prestijli bölgelerinde kampüsü bulunan Antalya Koleji'nin, üç kampüsü de mimarisiyle dikkati çekiyor. Kolejin Lara Kampüsü, 50 dönüm arazi üzerine 4 katlı 26.500 metrekare kapalı alana, denize sıfır Konyaaltı Kampüsü 23 dönüm arazi üzerine 5 katlı 19.000 metrekare alana ve Manavgat Kampüsü'nde 20 dönüm arazi üzerine 5 katlı 12.500 metrekare kapalı alana sahip. Özel mimari çalışmaların yer aldığı kampüsler otel, AVM, hastane gibi son teknoloji donanıma sahip. Özellikle deprem, sel, doğal afet gibi olaylara dayanıklı yapılan kampüsler, geniş bahçesiyle öğrencilerin sosyal aktivitelerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyor. Tüm sınıfların bahçeye açılan yapısıyla öğrenciler dersliklerini dışarı taşıyabiliyor. 75 milyon dolara mal olan kampüsler yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.75 MİLYON DOLARA MAL OLDUAntalya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sezgin Koca, kampüslerin detaylarını DHA'ya anlattı. Koca, '3 kampüste otel mimari esintisi vardır. Teknolojik alt yapısı en üst düzeydedir. Yaklaşık 75 milyon dolara mal oldu. Spor salonları, yüzme havuzları, kapalı tiyatro alanları mevcuttur. Tesislerimiz otel arazilerine kurulmuştur. Avrupa'da ilk önde gelen tesislerin arasındadır" dedi.TALEP EN ÇOK KATAR, RUSYA VE AZARBEYCAN'DANSon dönemde çok sayıda yabancı yatırımcının okula yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan İbrahim Sezgin Koca, 'Yatırım yapmak istiyorlar. Ortaklık yapmak isteyenler de var. Bu vizyonu görüp yatırım yapmak isteyenlerin olması gayet normal. Bu işi büyütmek istiyorlar. En çok Katar, Rusya ve Azerbaycan'dan istek geliyor" diye konuştu.'AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA YER ALMAKTADIR'Okulların lüks otellere benzer donanıma sahip olduğunu vurgulayan Koca, 'Özellikle okul olarak yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra AVM, otel yapmak isteyenler de var. Arsalarımız çok merkezi bir yerde. Tesisimiz Avrupai standartta yapıldığı için mimarlarımız global bir çalışma gerçekleştirdi. Bu okulların Türkiye'de eşi benzeri yoktur. İddia ediyoruz ki tesislerimiz Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır" dedi.'SAĞLIK GÖZ ARDI EDİLMEDİ'Tesislerin çok lüks olduğunu, yapım esnasında hiçbir şeyden kaçınmadıklarını belirten İbrahim Sezgin Koca, koronavirüs salgınından sonra okulların çok donanımlı olması sebebiyle yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Koca, 'Eşi benzeri yok. Planlama yapılırken sağlık göz ardı edilmemiştir. O yüzden koronavirüs koşullarında tesisimiz ön plana çıkmıştır. Covid dönemi bizi çok etkilemedi. Öğrencilerimiz derslerine devam etmekte" diye konuştu.ÖĞRENCİLER BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORAntalya Koleji Lara Merkez Kampüsü Genel Müdürü Sadık Dönmez, okuldaki eğitimin başarılı olduğunu, yurtdışındaki önemli yerlerle anlaşmalar içerisinde olduklarını belirtti. Dönmez, 'Okulumuz fiziksel anlamda uluslararası standartlarda bir okul. Alanında uzman öğretmen kadromuzun önderliğinde de kurulduğu andan itibaren her alanda liderliği ele almıştır. Birçok sınavda çok iyi dereceler çıkarmaktadır. Akademik başarının yanı sıra, öğrencilere sanatsal, sportif anlamda da onları başarıdan başarıya koşturuyoruz. Okulumuzda uluslararası standartlarda yarı olimpik bir yüzme havuzumuz, 3 milli takım antrenörümüz var. Öğrencilerimiz tarafından Türkiye ve Avrupa dereceleri elde ediliyor. Her alanda öğrencilerimizle birlikte başarıdan başarıya koşuyoruz" dedi.YOĞUN DİL EĞİTİMİOkulda anaokuldan itibaren haftada en az 24 saat dil eğitimi verildiğini vurgulayan Sadık Dönmez, 'Yabancı ve Türk öğretmenler tarafından dil eğitimi veriliyor. İngilizce eğitimimiz Cambridge Üniversitesi tarafından akredite edilmiş bir program. Okulumuz uluslararası bir okul. Tüm müfredatı Cambridge Üniversitesi tarafından onaylanıyor. Bu anlamda Türkiye genelinde İngilizce eğitiminde fark yarattığımızı söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ikinci dil olarak Almanca eğitimimizde Alman Hükümeti ve Goethe Enstitüsü tarafından akredite edilmiş bir programdır. Bu bölgedeki tek okul biziz. Bu bağlamda her yıl Alman Hükümeti desteğiyle öğrencilerimizi Almanya'daki ve Türkiye'deki dil kamplarına burslu gönderiyoruz. Bu da bizim açımızdan gurur verici" diye konuştu.'SÜRECİ BAŞARILI SÜRDÜRÜYORUZ'Lara Kampüsü'nün 52 dönümlük araziye sahip olduğunu, bunun 30 dönümünün bahçe olduğunu belirten Sadık Dönmez, 'MEB'in aldığı karar doğrultusunda anaokulu, 1'inci, 8'inci ve 12'nci sınıflar aktif olarak okula geliyor. Gelecek hafta ise ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar okula devam edecek. Tüm sınıflarımız bahçeye açılıyor. Açıkhava dersliklerimiz sayesinde Covid sürecinde her anlamda aldığımız tedbirlerle eğitim öğretim sürecini başarılı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.COVİD ÖNLEMLERİ ARTTI

Okuldaki Covid-19 önemlerinin üst düzeyde gerçekleştiğini belirten Dönmez, 'Okul olarak stratejik planlamaya önem veriyoruz. 3 kampüs müdürümüzle aldığımız kararlarla özellikle hijyen standartlarını artırdık. Özellikle girişte herkesin ateşi ölçülüyor. Okula HES kodu uygulamasıyla alıyoruz. Tüm sınıflarda dezenfektanlarımız mevcut. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Her öğrencinin sınıfta bir numarası var, bu numara yemekhane dahil tüm alanlarda geçerli. Her salı, perşembe ve cumartesi günü 3 kampüsümüzü de dezenfekte ediyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, destek personelimizi ve velilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. 3 kampüsle birlikte Covid sürecini çok iyi ve koordineli bir şekilde yönettiğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.