75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören dönüp tekrar baktı

İngiliz milyarder iş insanı için yapımına başlanan lüks yat, bitimine birkaç ay kala Rus milyarder iş insanı Arkady Romanovich Rotenberg'ın daha fazla ücret vermesi üzerine 75 milyon dolara satıldı. 3 katlı yat, 2011 yılında Rus iş adamına teslim edildi.

YATA EŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Rotenberg yata eşinin ismi olan 'Natalia' adını verdi. Rus milyarder 2013 yılında eşinden boşanınca lüks yatın adını 'Rahil' olarak değiştirdi.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

65 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki lüks yat dün saat 13.30 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan yatı gören kıyıdaki bazı turistler geminin fotoğrafını çekerken bazıları ise dikkatli gözlerle izledi.

KARADENİZ'E AÇILDI

Lüks yat, Redman Whiteley Dixon tarafından tasarlanırken 14 misafir ve 16 kişilik mürettebatı barındırabiliyor. Yaklaşık 1,5 saate Boğaz geçişini tamamlayan yat Rusya'nın Soçi Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.