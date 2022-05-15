75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi

15.05.2022 23:16
75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi.

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi.

Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

(Kadir Bekiroğlu/İHA)

75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi
75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi
75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi
YORUMLAR
500
Başkan Çolakbayrakdar: 'Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz' Başkan Çolakbayrakdar: 'Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz' Almanya Başbakanı Scholz, Putin'le 75 dakika görüştü Almanya Başbakanı Scholz, Putin'le 75 dakika görüştü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel suları altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 23:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: 75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement