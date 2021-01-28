75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı - Son Dakika

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

28.01.2021 14:03
75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı, System.String[]

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programına göre, bugün 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programına göre, bugün 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Aşıların, uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlıkçıların aşılanma süreci hayata geçirildi.

Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerine giderek aşılarını yaptı.

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşılarının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı.

Aşılama programı kapsamında, bugün randevularını alan 75 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanması aşamasına geçildi. 75 yaş üstündekilere, CoronaVac aşılarının ilk dozu yapıldı.

"Sıramız geldi, aşımızı vurulduk"

Ankara Şehir Hastanesine aşısını yaptırmaya gelen İhsan Yıldırım, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İyiyim, aşımıza güvendik, aşımızı olduk." dedi.

Salgından endişe duyduklarını ifade eden Yıldırım, "Sıramız geldi, aşımızı vurulduk. Ne zaman olacağız diye bekliyorduk, korkuyorduk." diye konuştu.

Yıldırım, torunun da hekim olduğunu ve kendisini aşıya teşvik ettiğini vurgulayarak, eşinin de aşı yaptırdığını söyledi.

Aşının ilk dozunu olan Nurettin Akkuş ise Mamak ilçesinden geldiğini anlatarak, "Allah hepinizden razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum. Allah, hayırlı uğurlu eylesin." ifadelerini kullandı.

Akkuş, kendi yaş grubundakilere de seslenerek, "Herkes gelsin, olsunlar aşılarını. Çok iyi olur, memnun olurlar inşallah. Ben aşı olmayı tercih ediyorum. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin, aşılanma hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Aşılama takvimi nasıl olacak?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Belirlenen takvime göre, birinci aşamanın A grubunda, sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.

Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan, sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarındakilere aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Koronavirüs, Türkiye, Mevla, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı - Son Dakika


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