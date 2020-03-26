75 yaşındaki adamın devletin yardımını kabul etmediği ortaya çıktı - Son Dakika

Adana Valiliği, 75 yaşındaki adamın açlıktan öleceği ve devletin kendisine bakmadığı iddialarıyla ilgili, hiçbir yardımı kabul etmeyen vatandaşın hastanedeki tedavisinin ardından huzurevine yatırılacağını açıkladı.



Adana Valiliği 75 yaşındaki İ.Y. hakkında sosyal medyada çıkan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Vatandaşımız İ.Y. bekardır, çocuğu yoktur ve kendi evinde tek başına yaşamaktadır. Yaşlılıktan dolayı çalışabilecek durumda olmayan İ.Y. Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yaşlı aylığı almaktadır. İlgili vatandaşımız, Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aşevinden düzenli olarak gönderilen yemek yardımlarını kabul etmemekle beraber çeşitli zamanlarda kendisine yapılmak istenen tüm yardımları da reddetmiştir. Bahse konu vatandaşımız 25 Mart 2020 tarihinde evinden zorla alınarak hastanede kontrol altına alınmış olup hastanedeki tedavisi tamamlandığında Valiliğimizce huzurevine yatırılacaktır" İfadeleri aktarıldı. - ADANA