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75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? - Son Dakika

75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı?

01.09.2021 10:45
75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı?, System.String[]

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Süperstar Ajda Pekkan'ı ağırladı. İşte detaylar...

'Süperstar' lakabıyla Türk pop müzik tarihine adını altın harflerle yazan Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Enerjisi ve fiziğiyle her döneme damga vuran Ajda Pekkan, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımıyla gündemde. Verdiği konserden fotoğraflar paylaşan 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler, 'estetik mi yoksa filtre mi?' şeklinde yorumlar yaptı.

Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmedi. Bir süredir sahnelerden uzakta olan ve bu yaz sahne hasretini Bodrum ve birçok mekanda sonlandıran ünlü sanatçı, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla daha gündemde…

Verdiği konserden fotoğraflar paylaşan 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler, 'estetik mi yoksa filtre mi?' şeklinde yorumlar yaptı.

Ajda Pekkan, dün gece Kuruçeşme'de sevenleriyle buluştu. 75 yaşındaki süperstar, performansıyla gençlere taş çıkardı.
75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı?
75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı?
75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı?
75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı?

Ajda Pekkan, Estetik, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? - Son Dakika Magazin


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