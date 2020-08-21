75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu - Son Dakika

75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu

75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan...

75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı SİVAS - Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı. Sivas'ta 14 Ağustos tarihinde Covid-19 tanısıyla eşi Emine Yılmaz ile tedavi altına alınan Sami Yılmaz bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiler. Sami Yılmaz Covid-19'u yenmenin mutluluğu ile hastane koridorlarında Harmandalı oynadı. Bu anlar yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 23:29

Kaynak: İHA

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